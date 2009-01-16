Жираф, що загинув у київському зоопарку, просто звернув шию

Причиною смерті жирафа, який три дні тому помер у столичному зоопарку, став нещасний випадок.

Як повідомляє “Радіо “Київ”, смерть жирафа Рамі спричинила травма шиї. Після розтину тіла тварини експерти виявили розрив міжхребцевих зв`язок. За їхніми словами, можна навести немало ситуацій, внаслідок яких жираф міг би ушкодитись.

«Тварина рухається, шия рухається, м`язи працюють, іде стиснення далі і наступає повний параліч кінцівок. Шия падає, відповідно травмується голова. Далі йде набряк мозку. Причин того, що послужило цим розривам може бути мільйон. Тварина знаходиться у неприродному середовищі. І можливо навіть невдале повернення шиї, могло викликати цю травму, чи тварина могла просто послизнутися», - сказав в інтерв’ю “Радіо “Київ” кандидат ветеринарних наук Олег МЕЛЬНИК.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня співробітники зоопарку, зайшовши у вольєру до жирафа, звернули увагу на його погане самопочуття. За словами головного ветлікаря зоопарку Андрія МАРУНЧИНА, ветеринарні лікарі вжили всіх можливих і неможливих заходів із врятування життя Рамі, але безуспішно. 13 січня жираф помер. Тіло Рамі було передано на експертизу.

Цей жираф був переданий столичному зоопарку в 2005 році зоопарком німецького міста Карлсруе.