Помер радянський ракетник, який збив у В'єтнамі літак Маккейна

У Санкт-Петербурзі помер відставний підполковник ракетних військ Юрій Трушечкін, який у 1960-х роках збив в небі над В`єтнамом літак Джона Маккейна, який згодом став американським сенатором і кандидатом у президенти США. Про це 15 січня повідомляє Фонтанка.ру.

Трушечкін страждав на онкологічне захворювання. За інформацією ЗМІ, останні роки він жив в старому будинку в Червоному Селі під Санкт-Петербургом на пенсію у розмірі 10 тисяч рублів.

За виконання інтернаціонального обов`язку у В`єтнамі Трушечкін, якому тоді було близько 30 років, одержав орден Червоної Зірки. Маккейн, виживши після падіння літака, потрапив у в`єтнамський полон.

Коли Маккейн брав участь у президентських перегонах 2008 року, Трушечкін оголосив, що колись саме він збив літак Маккейна у В`єтнамі. Після цього організація "Комуністи Петербурга і Ленобласті" звернулася до влади з проханням нагородити Трушечкіна Зіркою Героя Росії, призначити йому персональну пенсію і поліпшити його житлові умови. У відповідь губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвієнко розпорядилася відремонтувати будинок відставного військового, проте виконати це розпорядження влада не встигла.

Лента.ру