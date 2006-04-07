На Хрещатику торгуватимуть насінням і саджанцями. Дводенний ярмарок для дачників
17:22, 07 квітня 2006Разное
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8 квітня о 10-00 розпочнеться дводенний міський ярмарок з продажу товарів для садівників, городників та фермерів, на якій в широкому асортименті буде представлено насіння квітів, овочевих культур, посадкового матеріалу, саджанці фруктових дерев та ягід, а також садово-городній реманент, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, інші супутні товари (вул. Хрещатик).
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