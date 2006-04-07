На Хрещатику торгуватимуть насінням і саджанцями. Дводенний ярмарок для дачників

8 квітня о 10-00 розпочнеться дводенний міський ярмарок з продажу товарів для садівників, городників та фермерів, на якій в широкому асортименті буде представлено насіння квітів, овочевих культур, посадкового матеріалу, саджанці фруктових дерев та ягід, а також садово-городній реманент, мінеральні добрива, засоби захисту рослин, інші супутні товари (вул. Хрещатик).