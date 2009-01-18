Комікси навчать китайських школярів боротися з кризою

Уряд Гонконгу випустив 30 тисяч буклетів з коміксами, які розповідають про важливість довгострокового планування бюджету і про те, як це допоможе пережити фінансову кризу, повідомляє у суботу "Саут Чайна Морнінг Пост".

Комікси містять розповідь про шестирічного хлопчика, який зустрів самого себе в особі 26-річного чоловіка, який повернувся на 20 років з майбутнього. Посланець з майбутнього розповідає, як тяжко довелося працювати всій сім`ї, щоб виростити і виховати його. Шестирічний школяр, що ненавидів заняття і захоплювався тільки комп`ютерними іграми, одразу вирішив узятися за розум.

Автор буклета, місцевий мультиплікатор Лі Чи-чинг, вважає, що привабливий для молоді жанр коміксів зможе звернути увагу школярів на нудне, але життєво важливе питання планування бюджету. Питання, що порушуються в буклеті, також допоможуть молодим впоратися з фінансовою кризою.

Комікси роздадуть учням старших класів державних шкіл у Гонконгу.

РІА “Новости”