«Беркутівець» загинув під час підводного плавання
10:44, 19 січня 2009Разное
2314 0
Серцевий напад?
В Херсоні під час підводного плавання помер 40-річний чоловік.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, у Комсомольському районі Херсону під час підводного плавання з аквалангом на річці Кошова помер 40-річний чоловік. За наявною інформацією, загиблий був керівником обласного спецпідрозділу міліції «Беркут».
Тіло з річки вилучено знайомими чоловіка й направлено на судмедекспертизу. Ймовірна причина смерті - серцевий напад.
Триває розслідування інших обставин нещасного випадку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter