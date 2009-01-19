«Беркутівець» загинув під час підводного плавання

В Херсоні під час підводного плавання помер 40-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, у Комсомольському районі Херсону під час підводного плавання з аквалангом на річці Кошова помер 40-річний чоловік. За наявною інформацією, загиблий був керівником обласного спецпідрозділу міліції «Беркут».

Тіло з річки вилучено знайомими чоловіка й направлено на судмедекспертизу. Ймовірна причина смерті - серцевий напад.

Триває розслідування інших обставин нещасного випадку.