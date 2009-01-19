Медведєв запросив Джорджа Буша до Москви

У понеділок, 19 січня 2009 р., відбулася телефонна розмова президента Росії Дмитра Медведєва з президентом США Джорджем Бушем, термін повноважень якого закінчується 20 січня. У телефонній розмові Д.Медведєв, як повідомляє його прес-служба, подякував президентові США за співпрацю і запросив його відвідати Москву.

Д.Медведєв також висловив надію на налагодження конструктивних взаємин з новою адміністрацією США.