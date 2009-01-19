Тимошенко випередила Барака Обаму в рейтингу російських ЗМІ

За минулий тиждень (у період з 12 по 18 січня) глава українського уряду Юлія Тимошенко очолила рейтинг зарубіжних політиків, про яких найчастіше писали російські ЗМІ. Про це свідчать дані СКАН ("Системи комплексного аналізу новин"), на які посилається Лента.ру.

Тимошенко згадувалася в 1015 матеріалах, пов`язаних з газовим конфліктом між Росією і Україною і припиненням транзиту, який ішов через територію України до Європи.

Президент України Віктор Ющенко зайняв в цьому рейтингу друге місце (933 згадки). На третьому опинився новообраний президент США Барак Обама (445 згадок). До першої п`ятірки зарубіжних політиків увійшов ще один представник України - голова правління "Нафтогаза" Олег Дубина (його прізвище зустрілося в 273 матеріалах).

Серед російських політиків лідирують глава уряду Володимир Путін (1684 статті) і президент РФ Дмитро Медведєв (1252 матеріали).