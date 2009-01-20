Армані звинуватив Дольче і Габбану в крадіжці штанів

Італійський дизайнер одягу Джорджіо Армані звинуватив колег по цеху Доменико Дольче і Стефано Габбану в плагіаті, повідомляє у понеділок ВВС.

У суботу 17 січня, перший день Міланського тижня моди, Дольче і Габбана показали стьобані шовкові брюки, виготовлені з використанням тієї ж технології, що й аналогічний предмет одягу, показаний Армані на день пізніше. Після свого показу Армані заявив журналістам: "Дольче і Габбана вимушені копіювати, поки самі так не навчилися".

У відповідь Дольче і Габбана заявили, що їм "є чого повчитися, але вже точно не в Армані". За їх словами, Армані ніколи не був для них джерелом натхнення, і вони "перестали дивитися його покази дуже давно".

Як передає Reuters з посиланням на італійську газету La Repubblica, про схожість брюк Армані розповів його асистент Лео Дель Орко. Коментувати у відповідь заяву Дольче і Габбани Армані в розмові з агентством відмовився.

Міланський тиждень моди сезону осінь/зима 2009-2010 почався 17 січня і триватиме до середи 21 січня. На ній також представлені такі відомі марки, як Vivenne Westwood, Gianfranco Ferre, Versace, Dirk Bikkembergs, Alexander McQueen і багато інших.

Лента.ру