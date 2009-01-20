Лукашенко про товарообіг, Ющенка, накопичені питання і алергію

Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО заявляє про відсутність суперечностей між його країною і Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час спільної з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції в Чернігові.

«Ми настільки близькі, настільки схожі. Нам ділити нічого, немає жодних розбіжностей, питань, що викликають роздратування або алергію», - сказав Президент Білорусі. Крім того, О.ЛУКАШЕНКО зазначив, що з В.ЮЩЕНКОМ вони зустрічаються, як друзі.

Характеризуючи робочу зустріч з Президентом України, О.ЛУКАШЕНКО заявив, що вдалося не тільки вирішити проблеми міждержавного значення (зокрема, про спрощення перетину території Білорусі на відрізку дорогі Славутич – ЧАЕС), але й зняти питання, накопичені раніше.

Він зазначив, що особливо ефективні переговори з економічних проблем і розвитку торгової співпраці в умовах кризи. Адже, на його думку, важливо не знизити рівень товарообігу між двома державами, який минулого року зріс на 70% і становив близько 6 млрд. дол.

Деякі питання, за словами білоруського лідера, такі як, відновлення продажу української електроенергії до Білорусі, обговорювалися раніше, а сьогодні розглянуті детальніше і завершилися підписанням конкретного документа.

Інші питання знайдуть своє продовження цього і наступного року.

«Нам вдалося вийти на десяток перспективних напрямів у співпраці», - підсумував зустріч О.ЛУКАШЕНКО.

Він також зазначив, що незабаром відбудеться зустріч прем`єр-міністрів України і Білорусі, які мають виробити конкретні напрями роботи щодо підписаних документів.