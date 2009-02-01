У Зімбабве солдатам не дають зброї, щоб уникнути пограбувань і бунту

Керівництво армії Зімбабве запровадило суворі обмеження на видачу зброї молодшим військовим чинам і солдатам, повідомляє місцеве агентство ZimOnline з посиланням на старшого офіцера збройних сил. Обмеження пов`язані з побоюваннями, що озброєні військові, незадоволені тяжким економічним станом, можуть підняти бунт проти своїх начальників або влаштувати пограбування.

Як повідомив співрозмовник, усі військовослужбовці, яким видається на руки зброя і амуніція для виконання завдань керівництва, проходять ретельне обстеження. Командирам також наказано стежити, щоб групи озброєних солдатів тривалий час не були далеко від території військових частин. Інакше, на думку військових, солдати можуть змовитися і влаштувати безлади.

Деякі військовослужбовці, як повідомило джерело, симпатизують опозиції і мають зв`язки з нею, що також викликає побоювання начальників. На відміну від високопоставлених військових, грошове постачання рядових і молодших чинів невелике, що зрівнює їх положення з іншими бюджетниками.

Перші обмеження на видачу зброї в зімбабвійській армії були запроваджені ще в грудні, коли група озброєних військових влаштувала грабунки в столиці країни Хараре, вимагаючи, щоб їх грошове постачання видавалося в іноземній валюті.

За останній час також помічені акти непокори. Кілька тижнів тому солдати почали грабувати магазини, викрикуючи, що їх грошове утримання замале, щоб прогодуватися. Військові забирали у торговців, фермерів і банківських службовців не тільки гроші, але навіть харчі і одяг. Деякі з них дезертирували до сусідніх країн, де є можливість заробити більше охоронцями.

За деякими даними, чисельність збройних сил Зімбабве - близько 35-40 тисяч чоловік. Вони складаються з армії і військово-повітряних сил, на озброєнні яких є різні зразки зброї, включаючи радянську.

Лента.ру