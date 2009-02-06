Невдоволені високими штрафами пікетували Кіровоградську ДАІ

У Кіровограді сьогодні незадоволені високими штрафами автомобілісти пікетували будівлю обласної Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції взяли більш як 100 водіїв, які представляли обласну громадську правову організацію «СопроМАТ».

Люди висловлювали обурення з приводу методів роботи працівників дорожньо-постової служби, а також необґрунтовано високих штрафів за незначні порушення з боку водіїв.

Зокрема, у декларації, яку учасники мітингу вручили керівництву обласної ДАІ, до Міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА висувались вимоги негайної відміни всіх нововведених законів, що стосуються дорожнього руху, особливо збільшення транспортного збору. За словами одного з активістів «СопроМАТу» Сергія ЗАПОРОЖЦЯ, нові правила потребують доопрацювання і громадського обговорення.

«Враховуючи хаотичність виходу цих законів, їх неможливість виконання, влада завідомо сприймає водіїв як потенційних злочинців. Ми вважаємо, що залишити в силі можна лише ті пункти, що передбачають покарання за грубі порушення правил дорожнього руху. Це значне перевищення швидкості, проїзд на червоне світло, керування транспортом у нетверезому стані, створення аварійної ситуації, тощо», - підкреслив С.ЗАПОРОЖЕЦЬ.

Учасники пікету висунули звинувачення працівникам ДАІ в тому, що вони самі не дотримуються нововведених заборон, зокрема, що стосується розмов по мобільному телефону під час керування автомобілем.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Центру громадських зв’язків обласної ДАІ Сергій КУЗЬМЕНКО, починаючи з 17 листопада 2008 р. управління отримало 96 скарг від водіїв на неправомірне складання протоколів порушень.

«При перевірці знайшли своє підтвердження лише 3 скарги. Працівники ДАІ, котрі складали протоколи, покарані, притягнуті до адміністративної відповідальності. Решта скарг виявились безпідставними», наголосив С. КУЗЬМЕНКО.

За його словами, керівництво обласної ДАІ готове розглядати будь-які претензії до роботи своїх працівників, однак якщо це будуть конкретні факти.