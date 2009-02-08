Україна згодна пропустити верблюдів через кордон

Верблюди, які перевозилися з Республіки Калмикії транзитом до Болгарії, за умови наявності спецтранспорту можуть бути перевезені через Україну.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України.

Зокрема, як наголошується в повідомленні, 6 лютого 2009 року з Россільгоспнагляду у Держкомветмедицини України надійшов запит на транзит цих тварин, і в разі надходження верблюдів у спецавтотранспорті вони будуть пропущені через територію України.

Крім того, додали в Держкомветмедицини, верблюди можуть бути відправлені морським шляхом з м. Новоросійська через Туреччину до Болгарії.

У комітеті нагадали, що 31 січня 2009 року в Амвросієвський пункт державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні і транспорті, які обслуговують МАПП "Успенко", надійшли супровідні документи на 20 голів верблюдів, які прямували з Калмикії (РФ) транзитом до Болгарії. Враховуючи технічні можливості МАПП "Успенко" Донецької області, а саме відсутність нейтральної смуги між українським і російським пунктами пропуску, вищезазначений вантаж увесь час знаходився на території РФ.

Наголошується, що враховуючи складну епізоотичну ситуацію щодо африканської чуми свиней на території РФ, і особливо в Південному Федеральному окрузі, а також відсутність узгодження на транзит територією України цього вантажу, фахівці ветеринарної медицини Амвросіївського пункту склали акт щодо неможливості пропуску вантажу через територію України.

Держкомветмедицини не надав дозвіл на транзит цього вантажу, враховуючи епізоотичну ситуацію в РФ, відсутність запиту на його транзит із вказівкою маршруту проходження і підтвердження, що тварини виходять з території благополучною щодо карантинних хвороб тварин. Крім того, тварини перевозилися не в спеціальному транспортному засобі, а в пристосованому автотранспорті.

Держкомветмедицини України ініціював запит до Россільгоспнагляду щодо підтвердження епізоотичного благополуччя адміністративної території, з якої походять тварини, маршруту проходження, а також чи погоджено з компетентним органом Республіки Молдова подальший їхній транзит територією цієї країни.

За попередньою інформацією, зараз тварини розвантажені на території РФ у пристосовані приміщення і очікується спецавтотранспорт з Болгарії.