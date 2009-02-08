Побито світовий рекорд безперервного перегляду телевізора

Канадець Суреш Жоакім побив власний рекорд безперервного перегляду телепередач, повідомляє агентство Associated Press.

Жоакім не відриваючись дивився телевізор протягом 72 годин, поліпшивши свій попередній результат, зафіксований в "Книзі рекордів Гіннесса", на 2 години 12 хвилин. За його словами, просидівши перед телевізором три доби, він випив близько 30 чашок кави і почувався непогано.

Як розповіла агентству представник шведського телеканалу TV4, який імовірно виступив спонсором події, що відбулась у Стокгольмі, впродовж 72 годин канадець подивився три сезони телесеріалу "24 години". При цьому вона не уточнила, дивився Жоакім серіал з перервами на рекламу чи без.

У жовтні 2008 року Жоакім разом з німкою на ім`я Клаудіа Вавра встановив рекорд безперервного перегляду кінофільмів, подивившись 57 картин і витративши на це 123 години.

Лента.ру