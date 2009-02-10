Мінтранс за рівні умови для всіх автоперевізників

Міністерство транспорту і зв`язку України виступає за прозорість в питанні регулювання відносин між державою і автоперевізниками і створення рівних умов для всіх автоперевізників.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба міністерства, коментуючи заяву Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП) щодо непрозорості нового порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування.

Як зазначають в міністерстві, новий порядок проведення конкурсу розроблено з урахуванням пропозицій страйкових комітетів перевізників і громадських організацій, на основі вивчення досвіду європейських країн.

“Якщо донині перевага тому або іншому перевізникові віддавалася, виходячи з суб`єктивної оцінки когось із членів конкурсного комітету, то відповідно до нового порядку переможець визначатиметься за допомогою бальної системи”, - говориться в повідомленні.

Як зазначають в прес-службі, новий порядок визначає чіткі принципи конкурсного відбору і дозволяє максимально нівелювати людський чинник при проведенні конкурсу.

Зокрема, відповідно до нового порядку, конкурсний комітет має складатися 50/50 з представників державної влади і недержавних органів (громадських і профспілкових організацій). При цьому до складу конкурсної комісії або її робочого органу не допускаються особи, які представляють інтереси окремих перевізників.

У міністерстві зазначають, що ВААП узгодила проект нового порядку перед його ухваленням.

Як повідомляв УНІАН, Всеукраїнська асоціація автоперевізників 4 лютого ц.р. пікетувала Міністерство транспорту і зв`язку з вимогою до уряду усунути з посади міністра транспорту і зв`язку Йосипа ВІНСЬКОГО, а також його заступника, голову Державної адміністрації автомобільного транспорту (Державтотрансадміністрації) Леоніда СЕРГІЄНКА.

Як повідомив голова ВААП Віталій РЕВА, в міністерстві «створен вертикаль корупції». Також В.РЕВА зазначив, що робочий орган з проведення конкурсів на перевезення пасажирів сформовано всупереч вимогам законодавства, при цьому до складу конкурсного комітету Державтотрансадміністрації не включено представників професійних громадських організацій.

Водночас, в міністерстві зазначали, що ВААП не влаштовує склад конкурсного комітету, оскільки голову Асоціації В.РЕВУ усунуто від членства в ньому.

3 грудня 2008 року Кабінет міністрів України затвердив своєю постановою «Порядок проведення конкурсу на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування».