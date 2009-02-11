У Бразилії індіанці з'їли молодого фермера

Батьки зниклого в Бразилії 19-річного хлопця виявили його рештки на території індіанського племені Куліна. Юнака було з`їдено під час ритуального акту канібалізму, повідомляє CNN.

За словами місцевого чиновника, індіанці та молодий фермер були давно знайомі і навіть іноді допомагали одне одному. Відомо, що члени племені запросили фермера до себе, і після цього його вже ніхто не бачив. Батьки виявили голову свого сина вивішеною на дереві, при цьому індійці "з гордістю" повідомили, що ритуально з`їли його.

Розслідування інциденту ускладнюється тим, що за бразильськими законами ні поліція, ні армія не мають права входити на території індіанських племен. Проте п`ятьох підозрюваних індіанців було затримано для допитів, але згодом вони зуміли зникнути.

Для того, щоб з`ясувати долю зниклого, довелося три дні чекати прибуття у віддалену місцину на кордоні з Перу представників FUNAI - Національного фонду індійців Бразилії, які займаються питаннями взаємодії з племенами.

Плем`я Куліна належить до так званих ізольованих племен, проте багато з них вступають у контакти з неіндіанським населенням. У Бразилії їх проживає близько 2500 осіб, ще 450 живуть у Перу. Всього ж у країні налічується близько 55 подібних ізольованих співтовариств.

За даними FUNAI, 460 тисяч індіанців Бразилії розмовляють 1300 мовами. Мова племені Куліна відрізняється особливою складністю, причому жінки і чоловіки одного племені розмовляють різними мовами.

Лента.ру