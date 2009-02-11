У Криму автобус з пасажирами збив на смерть пішохода і перекинувся

У Криму автобус БАЗ з пасажирами збив на смерть чоловіка-пішохода, після чого виїхав за межі проїжджої частини і перекинувся.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського Управління Державтоінспекції, дорожньо-транспортна подія сталася напередодні ввечері в Красногвардійському районі автономії на трасі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

В результаті ДТП загинув пішохід з Красногвардійського району, 1947 року народження.

Крім того, за даними ДАІ, травми дістали троє пасажирок автобуса: жінка з Херсонської області, 1979 року народження, дівчина з Дніпропетровська, 1985 року народження, і 5-річна дівчинка з Сімферополя.

Прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму уточнює, що маршрут проходження БАЗу – «Дніпропетровськ-Севастополь». У мікроавтобусі перебувало 13 пасажирів і два водії. У МНС говорять, що в ДТП загинув пішохід, а «постраждалих у мікроавтобусі немає».