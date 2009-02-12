ДАІ Криму перевірить маршрутки і автобуси

З 12 по 28 лютого працівники Державтоінспекції проведуть на території Криму операцію «Перевізник-2009».

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління ДАІ, під час операції у водіїв громадського транспорту перевірять документи на право перевозити людей, а також справність автобусів.

При виявленні на маршруті технічно несправних автобусів, згідно зі статтею 37 Закону України «Про дорожній рух», експлуатація транспортного засобу буде заборонена, а водія притягатимуть до адміністративної відповідальності.

При перевірці технічного стану маршрутних таксі та автобусів працівники ДАІ звернуть особливу увагу на справність запасного виходу в транспорті, укомплектованість вогнегасниками, на факти встановлення додаткових пасажирських місць і балонів для роботи на газовому паливі.

Крім цього, під час операції «Перевізник-2009» буде організована перевірка дотримання водіями Правил дорожнього руху.

«У разі виявлення грубих порушень ДАІ підготує подання для позбавлення перевізників ліцензій на право здійснювати пасажирські перевезення», йдеться в повідомленні.