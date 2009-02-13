УНП захищає дніпропетровський костьол від американців

Дніпропетровська обласна організація Української народної партії вимагає від прокуратури міста порушити кримінальну справу проти американської фірми «Даксбері», яка не повертає костел св. Йосипа католикам Дніпропетровська.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі облорганізації УНП.

„Повернути костел св. Йосипа католикам, порушити кримінальну справу за фактом розпалення міжконфесійної та міжнаціональної ворожнечі, відреагувати на провокаційну, антиукраїнську діяльність закордонної фірми «Дагсбері»”, - наголошується у повідомленні прес-служби.

У документі зазначається, що фірма «Дагсбері» подала позов до Господарського суду Дніпропетровської області до католицької громади на 1,2 млн. грн. за те, що в 2007 році католики перешкодили провести «реконструкцію» костелу. Водночас УНП зазначає, що існують офіційні документи, які засвідчують незаконність самої реконструкції костелу як пам’ятника архітектури.

Дніпропетровська обласна організація УНП заявила про свою підтримку католицької громади Дніпропетровська у боротьбі за повернення костелу св. Йосипа Римо-католицький церкві і розцінює дії фірми «Дагсбері» як „антиукраїнську провокацію”.

Дніпропетровська обласна організація УНП також звернулася з відкритим листом до Президента та прем’єр-міністра України з закликом сприяти поверненню приміщення костелу релігійній громаді.