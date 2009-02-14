Електричка врізалася в автобус: загинули шестеро людей

У Тернопільській області внаслідок зіткнення електропотягу і пасажирського автобуса загинуло 6 осіб.

Як повідомили УНІАН у центрі пропаганди обласного управління МНС, ДТП сталось сьогодні о 9.50 на залізничному переїзді у с.Прошова Тернопільського району.

Усі загиблі – пасажири автобуса.

Ще 13 пасажирів отримали травми і доставлені до лікарні.

Причини зіткнення встановлюються.