Жертв зіткнення електрички з автобусом стало більше

Пасажир дизель-потяга, який сьогодні на Тернопільщині зіткнувся з автобусом, після побаченого помер від серцевого нападу.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, чоловік після зупинки потяга “Тернопіль-Івано-Пусте” вийшов оглянути місце аварії, після чого його стан самопочуття різко погіршився. Його доправили до лікарні, однак врятувати життя чоловікові не вдалося. Лікарі констатували смерть від серцевого нападу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні о 9:50 на залізнично-дорожному переїзді неподалік с.Прошова Тернопільського району дизель-потяг зіткнувся з автобусом сполученням “Тернопіль-Скоморохи”, в якому було близько 20 пасажирів. 6 з них загинули на місці аварії, ще 13 потерпілих, у тому числі 8 у тяжкому стані, доправлено до лікарень Тернополя.

Людей із деформованого автобуса рятували бійці МНС. Психологи разом із фахівцями Тернопільської медичної академії організували пункти екстреної психологічної допомоги і роботи з постраждалими та родичами загиблих.

Залізничний переїзд не обладнаний шлагбаумом, оскільки рух на цій ділянці не інтенсивний і видимість колії завжди добра.