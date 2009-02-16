На Закарпатті зійшла снігова лавина: одна людина загинула

На Закарпатті сьогодні після обіду зійшла снігова лавина: одна людина загинула, двоє постраждали.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив помічник начальника Головного управління МНС в Закарпатській області Ярослав БАБ’ЯК.

За його словами, сьогодні вдень до оперативно-рятувальної служби міста Рахів надійшло повідомлення про те‚ що троє туристів з Вінниці та Житомира поблизу гори Петрос потрапили під снігову лавину.

«У результаті надзвичайної ситуації один з туристів - 44-річний Олександр загинув. Його тіло знайшли товариші, саме їм вдалося зв’язатися з рятувальниками», - уточнив Я.БАБ’ЯК.

Він також повідомив, що до орієнтовного місця перебування людей направлено рятувальників Рахівського гірського пошуково-рятувального пункту. Поки що вони намагаються знайти вцілілих людей. З постраждалими постійно підтримується телефонний зв’язок.

Обставини трагедії з’ясовуються.