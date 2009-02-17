Латвійський траулер затонув у Балтійському морі

Латвійський траулер затонув у данських територіальних водах на схід від острова Борнхольм у Балтійському морі, передає ІТАР-ТАСС. Як повідомив представник рятувальної служби Данії, четверо рибалок були врятовані, двоє інших зникли безвісти.

Сигнал SOS було одержано вранці, і на місце події негайно вилетів вертоліт, який забрав зі шлюпки чотирьох членів екіпажу. За словами постраждалих, вони «відчули сильний удар», і відтак судно швидко затонуло з двома рибалками.

На думку офіцера данської рятувальної служби, на 25-метровий траулер обрушилась потужна хвиля, після чого він накренився і затонув.

У даний час пошуки двох рибалок у районі події ведуть два данських вертольоти і два рятувальні судна.