Телерепортер впав з даху хмарочоса в китайському місті Веньчжоу і залишився живий, передає РІА “Новости” з посиланням на Сіньхуа.

Один з операторів місцевого телебачення займався панорамною зйомкою з даху 25-поверхового будинку. Був сильний вітер, і потоком повітря журналіста скинуло з висотки.

Наразі потерпілий у лікарні під наглядом лікарів.