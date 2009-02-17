Телерепортер впав з даху хмарочоса
23:35, 17 лютого 2009Разное
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...і залишився живий
Телерепортер впав з даху хмарочоса в китайському місті Веньчжоу і залишився живий, передає РІА “Новости” з посиланням на Сіньхуа.
Один з операторів місцевого телебачення займався панорамною зйомкою з даху 25-поверхового будинку. Був сильний вітер, і потоком повітря журналіста скинуло з висотки.
Наразі потерпілий у лікарні під наглядом лікарів.
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