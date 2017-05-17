Engage Prague: подія #1 у Європі з соціальних медіа

Організатор Engage Prague – міжнародна компанія Socialbakers зі штаб-квартирою у Празі.

Захід включатиме майстер-класи та конференцію, спікерами яких будуть топ-менеджери і SMM-експерти великих світових брендів (JC Decaux, Canon, Nestlé, MGM Resorts, Pfizer тощо), а також селебрітіз, що використовують соціальні мережі для політичних і некомерційних кампаній .

Цього року Engage Prague пройде під гаслом 'Changing the World through Social'.

«2016 рік чітко продемонстрував, що соціальні мережі в змозі кардинально змінити світ, тому ми хотіли б запропонувати учасникам не тільки класичну програму з точки зору маркетингу й бізнесу в соціальних мережах, але ми також запросили лідерів цифрового світу, які зазвичай залишаються в тіні. Це, зокрема, Елайан Рамос, яка працювала в команді кандидата в президенти Хілларі Клінтон, або Лора Міллер, яка керувала SMM в Білому Домі в команді колишнього президента Барака Обами», – зазначив Ян Резаб, засновник Socialbakers.

На заході також будуть виступати спікери з NASA, Лабораторії дослідження проблем миру Стенфордського університету (США), Психометричного центру Кембриджського університету (Велика Британія).

Дізнатися більше про Engage Prague: www.engageprague.com.