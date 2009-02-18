ФІФА і УЄФА критикують антидопінгові правила

Провідні футбольні організації світу - ФІФА і УЄФА - виступили з критикою нових правил Світового антидопінгового агентства (WADA), повідомляє АР.

Відповідно до оновленого кодексу WADA, який набув чинності з 1 січня 2009 року, спортсмен зобов`язаний надавати в WADA графік свого місцеперебування на три місяці вперед, позначивши одну годину в день, коли він буде доступний для допінг-проб. Три пропущені тестування впродовж 18 місяців означатимуть дискваліфікацію на два роки.

Голова медичного комітету Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Мішель Д`хуг назвав ряд пунктів в кодексі WADA "інквізиційними", зауваживши, що у футболі менше 0,1% допінг-тестів дають позитивний результат.

Президент Європейського союзу футбольних асоціацій (УЄФА) Мішель Платіні заявив, що його відомство категорично проти того, щоб гравці були доступні для тестування протягом 365 днів на рік. Платіні зазначив, що інспектори WADA не повинні турбувати футболістів під час їх відпусток.

З критикою нових антидопінгових правил вже виступили ряд тенісистів на чолі з першою ракеткою світу Рафаелем Надалем. А наприкінці січня британська преса повідомила про групу бельгійських спортсменів, яка звернулася до верховного суду Бельгії з позовом проти WADA у зв`язку з правилом "про надання відомостей про місцеперебування". Підписи під заявою поставили 65 спортсменів, які представляють волейбол, футбол і велоспорт.

РІА “Новости”