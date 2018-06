Рік навчання в американському вузі коштує 40-50 тисяч (ціни)

Американська вища освіта залишається найдорожчою і найпрестижнішою в світі, пише журнал Forbes.

Більше половини списку найдорожчих вузів світу міцно займають університети США. Найвищий ціновий бар`єр у світі встановив для своїх студентів George Washington University - 40 тисяч 437 доларів на поточний навчальний рік. З урахуванням оплати підручників і помешкання, ціна навчального року обійдеться ще дорожче - приблизно в 53 тисячі доларів.

Потім в списку йдуть американські Sarah Lawrence College - 40 тисяч 350 доларів за рік на навчання, а разом з проживанням та харчуванням, що є обов`язковим для першокурсників - більше 53 тисяч доларів. Рік навчання в Kenyon College коштує 40 тисяч 240 доларів, в Vassar College - 40 тисяч 210 доларів, на шостому місці в світовому списку найдорожчих університетів опинився американський Bucknell University з вартістю навчання 36 тисяч 652 доларів.

Навчання у найбільш знаних американських університетах (Гарвардський, Єльський, Стенфордський чи Колумбійський) обходиться в суму понад 35 тисяч доларів в рік, але це нижче, ніж подеколи в менш відомих, але закритих приватних коледжах, де вартість навчального року може досягати 45 тисяч доларів.

Серед найдорожчих університетів світу за межами США, за версією Forbes, виявилися швейцарські Franklin College (33 тисяч 100 доларів за рік), American University of Paris (32 тисячі 600 доларів), Imperial College of London (27 тисяч 800 доларів в рік для нерезидентів), National University of Singapore (24 тисячі доларів в рік для нерезидентів) і University of Melbourne з оплатою на нинішній навчальний рік у розмірі 20 тисяч 200 доларів для іноземців.

Усі ці ціни не включають вартість мешкання в країні, що, орієнтовно, подвоює суму витрат.

РІА “Новости”