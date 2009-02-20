З аукціона продали чотири автомобілі Київської держадміністрації

Сьогодні перед будинком Київської міської державної адміністрації відбулися відкриті торги з продажу службових автомобілів чиновників КМДА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, на торги було виставлено 9 авто – сім Toyota Camry та дві Chrysler «300C».

«Це вже треті відкриті біржові торги. Ми ставимо крапку на тому, щоб чиновники КМДА їздили на державних авто за бюджетні кошти і сьогодні вже більшість з них пересіла на власний транспорт. Особисто я жодного разу не користувалась службовими автомобілями. Ми й надалі кожного місяця будемо проводити такі біржові відкриті торги з продажу майна, і це буде відбуватися прозоро, відкрито, так само, як відбувається сьогодні», – зазначила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

На участь у торгах зареєструвалося 12 учасників. Стартова середня ціна кожного автомобіля складала близько 130 тисяч гривень.

За результатами торгів було продано чотири автомобілі Toyota Camry на загальну суму 610 тисяч 465 гривень. Перші три автомобілі, за які було запропоновано 155, 161 та 140 тисяч гривень, придбав президент громадської організації «Всесвітній парламент дітей та молоді». Ще один автомобіль Toyota Camry знайшов покупця за 153 тисячі гривень.

Всі отримані кошти будуть направлені на фінансування соціальних програм. Відкриті біржові торги проводилися з ініціативи Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Нагадаємо, 28 листопада 2008 року відбувся перший відкритий аукціон з продажу службових автомобілів чиновників КМДА, за результатами якого було зібрано 2 мільйони 828 тисяч гривень. Ці кошти було спрямовано на потреби трьох столичних туберкульозних диспансерів а також онкологічного центру та дитячої лікарні.