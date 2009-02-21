Тимошенко обіцяла порадитися щодо 13-ї вимоги автоперевізників

Уряд запропонує ввести нульову ставку податку на додану вартість для великовантажних автомобілів, які ввозяться в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила вчора під час наради з представниками асоціацій вантажних автоперевізників.

«Йдеться про рухомий склад, який ввозиться і не виготовляється в Україні і який є головним засобом роботи. Я думаю, що ми з Мінфіном сьогодні подивимося, в чому там претензії, яка вартість питання. І якщо ми з Мінфіном знайдемо взаєморозуміння, то на наступний сесійний тиждень внесемо це (питання про нульову ставку – УНІАН) до зали (парламенту – УНІАН)», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Нагадаємо, в липні 2008 року представники Асоціації міжнародних автоперевізників (АсМАП) пікетували будівлю КМДА, протестуючи проти заборони з 1 червня 2008 року на в`їзд великовантажних автомобілів до Києва. АсМАП тоді висунула до уряду ряд вимог, більшість з яких Кабмін задовольнив.

Проте, як повідомив 9 липня 2008 року президент АсМАП Леонід КОСТЮЧЕНКО, з 13 вимог не задоволена вимога про введення нульової ставки ПДВ на ввезення рухомого складу – вантажних автомобілів.

«Не погодив міністр фінансів питання про введення нульової ставки ПДВ на ввезення рухомого складу», – зазначив він.

У той же час, за словами Л.КОСТЮЧЕНКА, прем`єр-міністр доручила продовжити роботу над цим питанням, зокрема, вивчити досвід таких ставок в інших країнах.

За словами президента АсМАП, нульові ставки діють, зокрема, в Росії і Польщі.