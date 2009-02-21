У бібліотеці тиждень шукають скунса

Бібліотека в місті Алленсвілль, штат Пенсільванія, не працює вже тиждень. Причина – скунс, який поселився в приміщенні. Про це пише The Lewistown Sentinel.

Тварину, яка вподобала бібліотеку, поки ніхто не може знайти. Але одне зрозуміло – надзвичайно неприємний запах, що його виробляють анальні залози тварини, йде зсередини будинку.

"Запах просто приголомшливий", – поділилася враженнями директор бібліотеки Керол Вейтч. За її словами, ситуація склалася, звісно, кумедна, але водночас і серйозна.

Усі спроби зловити тварину не мали успіху – незважаючи на те, що в будинку працює професійний капканник. На думку одного з представників місцевої влади, причина в тому, що скунс ніколи і не пробирався до бібліотеки.

Чиновник вважає, що скунс знаходиться поза приміщенням, поблизу повітрозабірника вентиляційної системи. Тільки це, на його думку, може пояснити те, що запах відчувається як всередині, так і ззовні будинку.

Співробітники бібліотеки розповіли, що серед їх клієнтів багато школярів і літніх людей, які не можуть поїхати в інше місто і скористатися послугами місцевого книгосховища.

Лента.ру