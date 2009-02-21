Як створити свій "Лас-Вегас" при облцентрі

У Херсоні планується створення заміського грального містечка «Херсонський Вегас».

Про це сказано в проекті Стратегії розвитку Херсона до 2029 року, розробленій мерією міста.

Згідно зі Стратегією, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, до 2014 г планується винести всі гральні заклади за межі міста, створивши спеціальне містечко розваг.

Фінансування програми передбачається як за рахунок міського бюджету, так і за рахунок залучення приватних інвестицій. При цьому з міськбюджету в 2009-2012 рр. пропонується виділяти по 150 тис. грн. на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії Херсона, мер міста Владимир САЛЬДО підготував офіційні запити до Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції і Генеральної прокуратури України, в яких йдеться про необхідність термінового наведення порядку в гральному бізнесі.

Херсонська облдержадміністрація також має намір в 2009 г зайнятися знесенням гральних автоматів на вулицях населених пунктів.

Так, розпорядженням голови Херсонської ОДА Бориса СІЛЕНКОВА від 25 листопада 2008 року №1551, обласній комісії з питань ліцензування тоталізаторів і гральних закладів при ОДА доручено звернутися до органів місцевого самоврядування з рекомендацією запропонувати власникам гральних закладів винести їх за межі населених пунктів.