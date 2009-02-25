У Стельмаха попереду ще два тижні відпустки

На сьогодні голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ ще перебуває у відпустці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови НБУ, в.о. голови Національного банку України Анатолій ШАПОВАЛОВ на прес-конференції.

За його словами, голова Нацбанку є державним службовцем, і, відповідно до законодавства, у В.СТЕЛЬМАХА залишилося ще два тижні відпустки.

А.ШАПОВАЛОВ зазначив, що Конституційний Суд України прийняв до розгляду конституційне подання Президента України з приводу призначення та звільнення голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, голова НБУ В.СТЕЛЬМАХ перебуває у відпустці з 15 січня 2009 р.

26 січня Верховна Рада скасувала свою постанову від 2004 року про призначення В.СТЕЛЬМАХА головою Національного банку України.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО оскаржив це рішення в Конституційному Суді.

19 лютого Конституційний Суд України почав у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням Президента України про офіційне тлумачення положення пункту 18 частини 1 статті 85 Конституції України.

Президент просить Конституційний Суд України пояснити: чи є підставою для звільнення з посади голови Національного банку України рішення Верховної Ради України, прийняте за відсутності подання Президента України; чи допускається припинення перебування на посаді голови Національного банку України – звільнення іншим способом, окрім як за поданням Президента України.