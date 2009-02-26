Агентство УНІАН відновило випуск тижневика «УНІАН-Право»

Інформаційне агентство УНІАН відновило випуск інформаційно-аналітичного тижневика «УНІАН-Право».

Сьогодні на прес-конференції в УНІАН було презентовано його перший (тридцять п’ятий) випуск.

Головний редактор агентства Олександр ХАРЧЕНКО, презентуючи продукт представникам ЗМІ, поінформував, що партнерами у цьому проекті виступають юридична і патентна фірми «Грищенко та партнери» та адвокатське об’єднання «Адвокатська фірма «АКТІО».

Передбачається, що у вісник будуть збиратися найрезонансніші та найцікавіші новини, а також публікуватиметься аналітика.

Також відкрито Інтернет-сторінку “УНІАН-Право”, де оперативно розміщується цікава правова інформація.

“Сподіваємось, що вона допоможе вам посилити свої правові знання з тим, щоб впевненіше себе почувати у цьому житті і допомагати почуватись краще глядачам, читачам та слухачам”, - зазначив О.ХАРЧЕНКО під час презентації продукту.