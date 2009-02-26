У прем'єр-міністра Польщі народився онук
19:58, 26 лютого 2009Разное
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Дональда Туска вітають
|Дональд Туск
"Сьогодні Дональд Туск уперше став дідом, цієї ночі народився онук. Прем`єр справді дуже щасливий, для нього це дуже важливий день", - сказав прес-секретар.
Онук і невістка прем`єра почуваються добре.
Народження онука у 51-річного Дональда Туська одразу стало новиною номер один у всіх електронних ЗМІ Польщі.
Прем`єра вітають прості жителі Польщі, соратники по партії "Громадянська платформа" і політичні конкуренти з партії братів Качиньських "Право і справедливість".
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