У прем'єр-міністра Польщі народився онук

Прем`єр-міністр Польщі Дональд Туск став дідом - у нього народився онук, повідомив у четвер журналістам прес-секретар уряду Павло Грась.

"Сьогодні Дональд Туск уперше став дідом, цієї ночі народився онук. Прем`єр справді дуже щасливий, для нього це дуже важливий день", - сказав прес-секретар.

Онук і невістка прем`єра почуваються добре.

Народження онука у 51-річного Дональда Туська одразу стало новиною номер один у всіх електронних ЗМІ Польщі.

Прем`єра вітають прості жителі Польщі, соратники по партії "Громадянська платформа" і політичні конкуренти з партії братів Качиньських "Право і справедливість".