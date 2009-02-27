Гібридні автомобілі можуть врятувати японський автопром

Аналітики ринку вважають, що автомобілі з гібридним двигуном можуть стати справжніми рятівниками японської автопромисловості в умовах кризи, повідомив у четвер фінансово-економічний журнал "Фудзі Санкей Бізнес Ай".

Автоконцерн Тойота (Toyota Motor Corp.), який починає з травня продажі гібридного автомобіля Prius (Пріус) нового типу, збирається додати до нині діючої конвейєрної лінії для його випуску ще одну.

Його основний конкурент по гібридних автомобілях на японському ринку - автомобільна компанія Хонда (Hond Motor Company Ltd.) почала з 6 лютого випуск гібридного Insight (Інсайта) і вже констатує, що замовлення на нього перевищили цифру в 15 тисяч, що втричі перевищило очікування компанії.

Обидві компанії, які активно скорочують виробництво через падіння попиту на нові автомобілі, починають активно розробляти плани із збільшення виробництва гібридів.

Активна конкуренція на цьому ринку між двома автогігантами має стати вигідною споживачеві. Поки Toyota панувала на ринку гібридних автомобілів, ціна на Prius перевищувала 25 тисяч доларів. Після оголошення планів Honda про початок продажів Insight, ціна якого не перевищує 20 тисяч доларів, Toyota почала активно шукати способи знизити ціни на своє дітище.

РІА “Новости”