Акцію проти штрафів провели автомобілісти в Кіровограді

26 лютого в Кіровограді близько сотні автомобілістів влаштували акцію протесту проти збільшення штрафів за порушення правил дорожнього руху і методів роботи працівників ДАІ.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку колона легкових машин з прапорами обласної громадської організації «СопроМАТ» повільно вирушила від однієї з кінцевих зупинок громадського транспорту через центр міста. На деяких автомобілях були прикріплені таблички з гаслами: «Самосуду – стоп!», «Кожному даїшнику – робітничу спеціальність» тощо.

Згодом усі автомобілісти зібрались біля будинку обласної Державтоінспекції, де відбувся мітинг.

Вимоги учасників залишились незмінними з минулої акції, що проходила 5 лютого. Автомобілісти хочуть, щоб керівництво обласної ДАІ та міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО відреагували на їхній заклик відмінити нововведені штрафи та збільшений транспортний збір.

За словами керівника організації «СопроМАТ» Ігоря ДАВИДОВА, незадоволені водії готові щотижня проводити акції протесту і навіть вдаватися до більш радикальних дій.

«Нові закони ухвалені за неправильною методикою і повинні бути переглянуті. Ми вимагаємо приїзду Ю.ЛУЦЕНКА у Кіровоград», - заявив він.

Представники Кіровоградської обласної ДАІ, які вийшли до водіїв, намагались пояснити, що правила роботи і законодавчі ініціативи визначають міністр внутрішніх справ і Верховна Рада, а вони є лише виконавцями.

За словами заступника начальника УМВС в області Віктора ПОПЕРЕШНІЧЕНКА, сьогоднішня акція проводилась без попередження, а отже несанкціоновано.

«Питання щодо роботи працівників дорожньо-постової служби ми готові розглядати в індивідуальному порядку. Кожна скарга вивчається окремо. З початку введення в дію нових штрафів в області близько 70 протоколів про порушення ПДР визнано неправомірними. Ми це визнаємо і працюємо над помилками», - повідомив В.ПОПЕРЕШНІЧЕНКО.

Мітинг протесту завершився створенням робочої групи, до складу якої увійшли представники громадського руху «СопроМат», працівники УМВС та УДАІ в області.