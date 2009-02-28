ДТП на Житомирщині: загинули двоє людей та ще троє травмовані

На 9 км автодороги "Житомир-Чернівці", в с. Тетерівка, водій автомобіля "Peugeote 406", рухаючись в напрямку м. Житомир, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де і скоїв зіткнення з автомобілем "ВАЗ-21063".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" від отриманих травм загинули на місці трагедії, ще двоє пасажирів автомобіля "ВАЗ" та водій автомобіля "Peugeote" отримали тілесні ушкодження і були доставлені в лікарню м. Житомира.