Гендиректор львівського ринку віддає 1 млн. грн. міліції

За розкриття справи про замах на генерального директора львівського ринку «Шувар» Романа ФЕДИШИНА та вбивство школярки Марії Куцинди правоохоронні органи отримають винагороду в розмірі 1 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції у Львові сам Р.ФЕДИШИН.

«Ми обіцяли виплатити 1 млн. грн. за розкриття цього злочину і ми ці кошти перерахуємо правоохоронним органам. У ході розслідування справи ми переконалися, що правоохоронні органи мають можливість і можуть працювати. Винагороду ми задекларували. Наприкінці березня на загальних зборах засновників ТзОВ «Шувар» кошти будуть виділені. Гроші будуть виділені на всі силові органі, які були задіяні до розкриття справи – МВС, СБУ, прокуратуру, але як саме вони будуть розподілені, то це інше питання», – зазначив Р.ФЕДИШИН.

Як повідомляв УНІАН, 26 жовтня 2006 року у Львові було підірвано автомобіль директора ТзОВ «Шувар», заступника голови фракції БЮТ Львівської міськради Р.ФЕДИШИНА. Внаслідок вибуху загинула 14-річна учениця Сихівської гімназії Марія Куцинда. Р.ФЕДИШИН був поранений.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ч.2 п.5 ст.115 (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб), ч.2 п.5 ст.15 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) і ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

Було затримано трьох підозрюваних: замовника, виконавця та виробника вибухівки. Ще один ймовірний виконавець злочину перебуває у розшуку.

19 вересня 2008 року Львівський апеляційний суд виніс вирок у справі про замах. Підсудному Володимиру ПАНАСЕНКУ суд визначив як міру покарання довічне ув’язнення, Олександру РУДОМУ – 12 років, Олександру ЄГОРУШКІНУ – 14 років позбавлення волі.

24 лютого 2009 року Верховний Суд України виніс рішення на касаційну скаргу В.ПАНАСЕНКА, підтвердивши рішення Апеляційного суду про довічне ув’язнення.