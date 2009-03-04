У Дніпропетровську новий начальник ДАІ

Начальник Департаменту Державтоінспекції МВС України Сергій КОЛОМІЄЦЬ сьогодні у Дніпропетровську представив особовому складу обласного управління ДАІ нового керівника полковника міліції Геннадія ПОГОРЄЛОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу С.КОЛОМІЄЦЬ зауважив, що в нього «було багато питань до роботи Управління ДАІ в Дніпропетровській області», і зараз прийшов фахівець, який зможе правильно організувати роботу служби.

Г.ПОГОРЄЛОВ до цього призначення очолював Управління ДАІ в Миколаївській області. Його попередником на посаді в Дніпропетровській області був Євген МАСЕНКО.