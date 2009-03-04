У Дніпропетровську новий начальник ДАІ
01:50, 04 березня 2009Разное
1598 0
Він зможе правильно організувати роботу
|Геннадій Погорєлов
Як передає кореспондент УНІАН, під час свого виступу С.КОЛОМІЄЦЬ зауважив, що в нього «було багато питань до роботи Управління ДАІ в Дніпропетровській області», і зараз прийшов фахівець, який зможе правильно організувати роботу служби.
Г.ПОГОРЄЛОВ до цього призначення очолював Управління ДАІ в Миколаївській області. Його попередником на посаді в Дніпропетровській області був Євген МАСЕНКО.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter