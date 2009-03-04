Бензин на заправках в США знову подорожчав

Бензин на АЗС в США за минулий тиждень знову подорожчав. Станом на 2 березня середня за тиждень роздрібна ціна автомобільного бензину категорії Regular (аналог Аи-92) становила 1,934 дол./галон (близько 51,1 цента/літр).

За минулий тиждень ціна бензину категорії Regular на АЗС підвищилася на 2,5 цента/галон (+1,3%), проте залишилася на 1,228 дол. нижче, ніж була в аналогічному періоді попереднього року.

7 липня 2008 р., нагадує РосБізнесКонсалтинг, середня за тиждень роздрібна ціна бензину на АЗС досягла свого історичного рекорду, - 4,114 дол./галон. Відтоді ціни на бензин у США до кінця грудня 2008 р. стабільно знижувалися, доки 29 грудня 2008 р. не впали до найнижчого значення майже за п`ять років - 1,613 дол./галон.

З початку 2009 р. роздрібна ціна бензину в США вже підвищилася майже на 20%. Найвища цього року середня за тиждень роздрібна ціна була зареєстрована станом на 16 лютого, коли вона склала 1,964 дол./галон - найвищий показник за три місяці, з 17 листопада 2008 р.