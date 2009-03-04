ДАІ запровадить пластикові талони техогляду

Державна автомобільна інспекція МВС України планує до кінця поточного року запровадити пластикові талони про проходження технічного огляду автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив начальник Департаменту Державтоінспекції України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.

За його словами, у березні пластикові талони техогляду будуть введені в Києві, у третьому кварталі – у містах, населення яких складає не менше одного мільйона жителів.

С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що новий пластиковий талон техогляду коштуватиме автомобілісту 40 грн.