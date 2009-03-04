ДАІ запровадить пластикові талони техогляду
06:47, 04 березня 2009Разное
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Спочатку - в Києві, потім - у мільйонниках
Державна автомобільна інспекція МВС України планує до кінця поточного року запровадити пластикові талони про проходження технічного огляду автомобілів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив начальник Департаменту Державтоінспекції України Сергій КОЛОМІЄЦЬ.
За його словами, у березні пластикові талони техогляду будуть введені в Києві, у третьому кварталі – у містах, населення яких складає не менше одного мільйона жителів.
С.КОЛОМІЄЦЬ зазначив, що новий пластиковий талон техогляду коштуватиме автомобілісту 40 грн.
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