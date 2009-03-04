Алан Ландерс, рекламне обличчя сигарет Winston, помер від раку (фото)
09:50, 04 березня 2009Разное
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Почав курити ще дитиною
|Алан Ландерс. 1996 р. Фото АР
Після багатьох років куріння А.Ландерс подав на компанію-роботодавця до суду за спричинення шкоди його здоров`ю.
А.Ландерс почав курити ще дитиною. Коли він став моделлю, куріння було умовою його контракту з компанією - він був «Winston Man», проте пізніше почав відчувати серйозні проблеми зі здоров`ям, зазначає «Газета.ру».
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