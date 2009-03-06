Голова Одеської ОДА ображений на Тимошенко

Голова Одеської обласної державної адміністрації Микола СЕРДЮК вважає, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО «недоречно перейшла на особистості». Про це повідомила в інтерв`ю УНІАН прес-секретар губернатора Марія ЄВГОЛЕНКО.

«Обласна влада зробила все від неї залежне, щоб допомогти водіям-далекобійникам, і перехід на особистості з боку прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО недоречний», - озвучила позицію губернатора його прес-секретар.

На думку М.СЕРДЮКА, «тільки час розставить все по своїх місцях і покаже, хто був правий, а хто - ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 березня, прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір направити Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ подання про звільнення голови Одеської обласної державної адміністрації М.СЕРДЮКА.

Про це прем`єр повідомила сьогодні на нараді в Кабінеті міністрів з питань врегулювання проблем автоперевізників, які страйкують на трасі Київ-Одеса, коментуючи заяву автоперевізників про незаконні дії голови Одеської ОДА. При цьому прем`єр-міністр підкреслила, що у неї претензій до губернатора більше, ніж у автоперевізників.