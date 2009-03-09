Jaguar відкриє гоночну школу для багатих клієнтів

У Великій Британії компанія Jaguar планує відкрити для власників "заряджених" автомобілів XFR і XKR гоночну школу, яка одержить назву R Performance Academy, а також спеціальний клієнтський центр, об`єднаний з шоу-румом і тестовим треком. Про це повідомляє британське видання Autocar з посиланням на власні джерела всередині автовиробника.

За інформацією видання, перші заняття в академії R Performance, розташованій на тестовому треку марки Jaguar і Land Rover в Гейдоні, графство Ворікшир, для клієнтів британської компанії почнуться вже в квітні. Власникам "заряджених" Ягуарів буде надана можливість пройти теоретичний курс навчання і проїхати гоночною трасою як з інструкторами, так і самостійно. Для власників XFR і XKR курси в академії будуть безкоштовними, при цьому водії інших "гарячих" машин за 400 фунтів стерлінгів в день також зможуть взяти в них участь.

Проект спеціального клієнтського центру – Jaguar World – поки що в стадії розробки, а його реалізація залежатиме від того, чи знайде компанія кошти для його фінансування. За деякими даними, такий центр, який з`явиться не раніше 2012 року, може обійтися фірмі в п`ять мільйонів фунтів стерлінгів.

Автолента.ру