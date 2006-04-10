Черновецький одружував сина (фото)

У суботу одружувався 27-річний Степан Черновецький, син нового мера Києва. Сімейство Черновецьких вирішило чомусь святкувати подію в головному концертному залі країни - Національному палаці ”Україна”. Напередодні весілля батько нареченого, Леонід Черновецький, 54 роки, переконував: святкуватимемо скромно, в колі сім`ї, обов`язково - в українському стилі. Питимуть лише грузинське вино, бо мати нареченого - грузинка. Гостей, запевняв Леонід Черновецький, буде небагато, і жодного політика.

За підрахунками ”ГПУ”, привітати молодят до ”України” прийшли до двохсот запрошених. Будинок ззовні не прикрашали - ніяких кульок чи сердечок. Вхід охороняли працівники служби безпеки ”Правекс-банку”, що належить сім`ї новообраного мера столиці. У всіх гостей на вході перевіряли запрошення. Знаменитостей або ж відомих політиків, як і обіцяв Черновецький-старший, не було. З номерами Верховної Ради стояло тільки одне авто, ще одне - з держзнаком ”Живий Бог”. Воно, напевно, належить церкві ”Посольство Боже”, парафіянином якої є Леонід Михайлович.

Гості почали сходитися до ”України” за дві години до святкування. Переважно, на дорогих машинах. Але були і такі, хто йшов до палацу від найближчої станції метро.

Більше за все Степану Черновецькому і його 20-річній дружині, студентці Київського національного університету Жанні, надарували картин. Гості проходили через охорону з великими пакунками. Дехто входив з порожніми руками, але обов`язково зупиняючись перед входом і перевіряючи у внутрішніх кишенях пальта конверти. Однією сім`єю був внесений до ”України” плазмовий телевізор.

О пів на шосту вечора до палацу під`їхав кортеж з десятьох чорних ”мерседесів”, ”БМВ”, ”Лексусів”. Першим їхав легендарний чорний ”Майбах” Леоніда Черновецького з номером ”Правекс”. Звичних для весільних машин обручок на ньому не було. З лімузина вийшов сяючий мер в чорному костюмі з ”метеликом” і пішов з помічником до ”України”. Аліни Степанівни, дружини Черновецького, з ним не було.

О 17.55 з ”Майбаха” вийшли молоді. Степан посміхався менше, ніж батько. Наречену розгледіти було важко: її обличчя ховала фата. Жанна була вбрана в білу пишну сукню, зверху - рожевий хутряний піджачок. Один з фотокореспондентів клацнув знімок, і тієї ж миті до нього підбігли чотири охоронці.

- Ти що робиш? Тебе ж сказали: не можна! - кричали вони, тісно обступивши чоловіка і вимахуючи кулаками. До бійки не дійшло.

Нареченій було незручно підніматися сходами. Вона підняла край сукні вище коліна, показавши тілесного кольору колготки і білі туфельки без підборів, схожі на балетки. Навіть у такому взутті наречена вища за Степана Черновецького.

- Не по-нашому якось, без музики і короваїв, - поділилася враженнями 57-річна Марія Петрівна. - Нецікаво.

Час від часу кияни зупинялися біля ”Майбаха” і питали у охорони, хто виступає в палаці

Там ”Правекс-банк” проводить вечірку, - відповідали.

Про весілля сина Черновецького - ні слова.

- Гостей було мало. Хіба це бенкет? Ось коли гуляли 11-річний ювілей газети ”Бульвар”, то після Гордона і його гостей прибирали три дні. Ото була гулянка! А тут я за півдня впоралася, все винесла і викинула, - розповідає ”ГПУ” на задвірках палацу ”Україна” 45-річна прибиральниця.

Жінка не сказала своє ім`я і прізвище - боїться втратити роботу за розголошення подробиць про весілля сина Леоніда Черновецького.

Весілля святкували на четвертому поверсі в банкетному залі. Накрили шведський стіл. Меню було морським. Величезні варені омари подавали на триярусних блюдах з фольги. Був напівсирий рибний шашлик на дерев`яних шпагах, устриці - маленькі й величезні, такі, що ледве вміщалися на двох долонях..

- Навіть жабки на столах були, в якомусь білому соусі-желе, - кривиться прибиральниця. - А ще був великий весільний торт. Я бачила тільки блюдо з-під нього. Красивий, напевно, був торт, по краях підставки - рожеві троянди. Діаметр - більше метра. Підставка ледве вмістилася в сміттєвий бак.

Весільні недоїдки прибиральниця зібрала в картонну коробку. До неї підійшов чолов`яга, з вигляду - бомж:

О! - дивується він, побачивши купку омарів. - Засушу цих здорових раків до пива.

Із спиртних напоїв, за словами прибиральниці, на банкеті було з десяток ящиків вина ”Бернар Дефе”, стільки ж коньяку ”Хеннесі” і кілька пляшок шампанського.

- Оце доньці взяла, - жінка показує циліндрову коробку з-під пляшки ”Хеннеси”. - Обслугу вони привезли свою. Перед весіллям наших усіх відпустили. А охороні наказали відповідати: ”Тут вечірка для працівників ”Правекс-банку”.

Зал був прикрашений білими і червоними кульками. На столах були тільки рожеві троянди. Олександра Іванівна, 58 років, продавець квітів на Бессарабськом ринку, розповіла, що на весілля Степана Черновецького у неї купили сім букетів.

Свідки молодих Ірен і Денис

- Три композиції замовили по телефону, забирали і розраховувалися водії, - жінка показує на рожевий букет в корзині вартістю 500 грн. - Ще чотири вибирали молоді хлопці якраз перед весіллям. Переважно, квіти були біло-рожевими, один букет - з фіолетових орхідей.

Зняти на один день Національний палац ”Україна” коштує $12 тис. Весілля сина нового столичного мера - перше, яке тут святкували.

Черновецькі хочуть онука

Степан - старший син у сім`ї Леоніда Михайловича й Аліни Степанівни Черновецьких. У його молодшої на рік сестри Крістіни - двоє дітей. Леонід Черновецький каже, що з нетерпінням чекав одруження сина. Дуже хоче стати втретє дідусем.

Степан за фахом, як усі в родині, - юрист. Працює віце-президентом ”Правекс-банку”, яким керує батько. Степан став депутатом Київради за списком блоку Леоніда Черновецького.

Під час минулої виборчої кампанії його конкуренти заявляли, що у Степана Черновецького були контакти з Олександром Волконським - керівником будівельної фірми ”Еліта-центр”, яка обдурила киян щонайменше на 400 млн. грн. Леонід Черновецький тоді сказав, що його син, з власної ініціативи, побував у Міністерстві внутрішніх справ і дав свідчення.

"Кияни" з посиланням на "Газету по-українськи"

Фото Юрія САПОЖНІКОВА, Владислава МУСІЄНКА "Газета по-киевски"