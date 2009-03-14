Обленерго спробувало відключити від електрики виправну колонію

Працівники ВАТ «Херсонобленерго» сьогодні намагалися відключити від електропостачання Північну виправну колонію (ПВК) №90 у Херсоні, але охорона установи не допустила електриків до розподільного щита на території об`єкту.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник відділу з питань паливно-енергетичного комплексу Херсонської облдержадміністрації Іван ЧОРНИЙ з посиланням на керівництво колонії, відключення в`язниці, де міститься до 2 тис. ув’язнених, хотіли провести через борг у 8 тис. грн.

За інформацією заступника начальника Управління Держдепартаменту України з питань виконання покарань в області Анатолія КОВТУНА, раніше борг виправного закладу за використану електроенергію становив 42 тис. грн., проте управління погасило частину суми. Залишок боргу становить 8 тис. грн. Всі об`єкти колонії поза зоною, що охороняється, вже знеструмлені «Херсонобленерго». Після спроби примусового відключення безпосередньо зони утримання ув’язнених управління планує в строк до 17 березня погасити залишок боргу.

За даними в.о.голови правління ВАТ «Херсонобленерго» Юрія ЮРЧЕНКА відключення ПВК №90 буде відкладене до кінця березня, оскільки ВАТ одержало гарантійний лист від Херсонської облдержадміністрації, в якому гарантується оплата боргу виправної установи в строк до 27 березня.

Також за інформацією Ю.ЮРЧЕНКА, сьогодні планувалося відключення від електропостачання за борги Херсонського машинобудівного заводу, проте працівників «Херсонобленерго» також не допустили на територію підприємства. Втім керівництво електропостачальника-монополіста має тверді наміри знеструмити завод вже найближчим часом. Також у планах «Херсонобленерго» відключення Херсонського міськводоканалу, який не дотримується раніше узгодженого графіку погашення боргів за спожиту електроенергію. Попередження про майбутнє відключення керівництву міськводоканалу вже відіслане.

Як повідомлялося раніше 24 лютого ВАТ «Енергопостачальна компанія «Херсонобленерго» за борги знеструмила дві насосні станції міськводоканалу Херсона, які забезпечують питною водою два спальні райони обласного центру – Шуменський і Таврійський. Без водопостачання залишилися більш як 100 тис. жителів міста, 23 дитячих садка і 17 навчальних закладів.

Міська прокуратура Херсона внесла розпорядження ВАТ «Херсонобленерго» з вимогою про негайне відновлення електропостачання міськводоканалу Херсона і водопостачання було відновлено.

Депутати Херсонської міськради 27 лютого на позачерговій сесії виділили 2,5 млн. грн. міськводоканалу для погашення поточних боргів перед «Херсонобленерго».