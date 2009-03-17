Ющенка визнано Людиною року в українському християнстві

Премію «Людина року в українському християнстві – 2008 року», започатковану Спілкою християнських письменників України в 2007 р., присуджено Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив голова Спілки християнських письменників України (СХПУ) Костянтин ШАПОВАЛОВ, презентуючи результати голосування щодо кандидатів на отримання зазначеної премії.

Він підкреслив, що список кандидатів формували голови релігійних конфесій та об’єднань, директори релігійних видавництв. Голос одного керівника релігійної конфесії чи об’єднання прирівнювався до 3 балів, а директора релігійного видавництва, зважаючи, що він представляє думку значно меншої кількості людей, - 1 бал. Загалом до участі у визначенні володаря премії запрошення були надіслані 52 керівникам організацій, з них участь у голосуванні взяли 29 (12 голів християнських союзів та об’єднань і 16 видавництв, плюс 1 голос СХПУ).

Так, згідно з офіційними результатами, кандидатура В.ЮЩЕНКА набрала найбільшу кількість балів – 13. Як повідомив К.ШАПОВАЛОВ, за нього проголосували: УПЦ Київського патріархату (понад 4 тис. церков); Українська автокефальна православна церква (понад 1 тис. церков); Римо-Католицька церква в Україні (близько 900 церков); Закарпатське об’єднання християнських євангельських церков Живого Бога (48 церков) та СХПУ.

Представники спілки зазначили, що приз номінації «Людина року в українському християнстві – 2008 року» буде вручений В.ЮЩЕНКУ найближчим часом.

На другому місці у голосуванні - отець-настоятель Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецької області Михайло ЖАРУ, який взяв під опіку 20 ВІЛ-позитивних дітей. За нього свої голоси віддали: Українська Греко-католицька церква (понад 3 тис. церков); Братство незалежних церков та місій Євангельських християн-баптистів України (150 церков) та 4 видавництва. Загалом він набрав 10 балів.

Як поінформував К.ШАПОВАЛОВ, на третьому місці опинився віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ. Його пропонували відзначити, головним чином, за християнське служіння, книговидання та художній фільм “Ілюзія страху”. О.ТУРЧИНОВ отримав загалом 9 балів: голоси Всеукраїнського союзу Церков Євангельських християн-баптистів (понад 2 тис. 400 церков) та 6 видавництв.

Загалом у списку на отримання премії цього разу було 10 кандидатів. З них по 1 балу отримали 4 особи, тобто вони були підтримані лише тою організацією, яка їх висунула. Серед цих кандидатів, зокрема, були пастор церкви “Найсвятіша Святиня” Софія ЖУКОТАНСЬКА за впровадження української мови в християнство та настоятель Української греко-католицької церкви кардинал Любомир ГУЗАР, якого висунуло видавництво “Нова Зоря” (м.Івано-Франківськ).

К.ШАПОВАЛОВ нагадав, що першу премію “Людина року в українському християнстві – 2007” було вручено Катерині ЮЩЕНКО. Торік у голосуванні взяли участь 24 організації.