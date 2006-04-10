Член ”Регіонів” каже про президентські амбіції Януковича

Слухав по радіо депутата Зубанова від Партії регіонів і почув від нього цікаве одкровення. Він сказав, що “Регіони” висуватимуть Віктора Януковича на президентських виборах 2009 року. Звісно, нічого нового чи сенсаційного в цьому одкровенні немає. Хто сумнівається, що ця партія нікуди не дінеться за три з половиною роки і що вона таки виставлятиме свою кандидатуру на президентських виборах і що цією кандидатурою, найімовірніше, буде Янукович?

Цікаво лише те, що “Регіони” вустами свого члена відкрито заявили про президентські амбіції на наступні вибори вже зараз. Незалежно від того, у якому статусі перебуватиме партія – в опозиції чи в складі парламентської більшості.

Нинішні результати виборів показують, що помаранчевим силам треба теж починати активно думати про завтрашній день. Бо з таким підходом, який вони демонструють зараз, можна все програти (тут проситься сильніше слово).

Не сумніваюся, що Тимошенко уже все вирішила для себе, і якщо це так, то в другому турі виборів 2009 року знову змагатимуться Ю і Я, тільки цього разу це буде Юля, а не Ющенко.

Гадаю, Віктору Андрійовичу треба ретельно замислитися над майбутнім України, дібрати потужну команду аналітиків і технологів, які зможуть усе прорахувати й визначити оптимальні варіанти для нього і тієї сили, яку він презентує. Інакше вибори-2009 можуть виявитися фатальними для України.

Хочеться вірити, що Ющенко таки здатний проявити державне мислення й усунути всіх “недержавників”, котрі рвуться до влади...

Іван Притика, м. Житомир