Американцям приплачуватимуть за купівлю нових машин

У вівторок до Конгресу США був внесений законопроект, що передбачає виплату бонусів в розмірі від 3 до 7,5 тисяч доларів тим автовласникам, які вирішать змінити стару машину (більше вісьмох років експлуатації) на нову, економічну модель. Як повідомляє freep.com, ця програма вже одержала підтримку з боку американських автоконцернів і керівництва профспілки працівників автопрому UAW.

Програма пошириться тільки на автомобілі, випущені в Північній Америці, які коштують не більше 35 тисяч доларів і відповідають певним вимогам щодо витрати пального. Для машин, складених у США, максимальна витрата пального не повинна перевищувати 8,7 літра на сто кілометрів пробігу, а для автомобілів, випущених в Мексиці й Канаді, - не більше 7,8 літра. Автомобілі, зібрані за межами Америки, в програмі брати участь не зможуть.

Як наголошується в законопроекті, чим менше модель витрачає палива, тим більшу суму зможе одержати її власник. Крім того, покупець будь-якого автомобіля, який складений в Америці і витрачає не більше 2,35 літра на сто кілометрів пробігу, зможе одержати у вигляді бонусу максимально можливу премію у розмірі 7500 доларів. Щоправда, таку витрату палива демонструють лише електрокари та гібриди з підключенням, на зразок перспективного Chevrolet Volt, який з`явиться у продажу в 2010 році.

На думку представників "Великої трійки" американських автовиробників (GM, Ford і Chrysler), такий законопроект дозволить істотно збільшити попит на нові автомобілі в Америці. За словами президента ради директорів GM Ріка Вагоніра, схожі програми, запущені в Німеччині та Бразилії, вже привели в цих країнах до зростання продажів на 20 відсотків.

Утім, незадоволення новою урядовою програмою висловили іноземні концерни, що випускають свої моделі за межами США. За словами представника марки Toyota, її надекономічний "гібрид" Prius, який споживає менше п`яти літрів на сто кілометрів пробігу, під цю програму не потрапляє, що йде врозріз з принципами вільної торгівлі, декларованим американським урядом.

У Німеччині автоаматор, змінивши стару машину на нову, одержує від уряду 2500 євро, нагадує Автолента, в Італії - суму в розмірі від 1500 до 5000 євро, залежно від кількості вуглекислого газу у викидах.