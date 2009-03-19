Джордж Буш напише книгу про 12 важких рішень

Екс-президент США Джордж Буш-молодший напише книгу мемуарів про найважливіші рішення, прийняті за час його президентства, повідомляє Reuters.

Попередньо книга називатиметься "Точки ухвалення рішень" (Decision Points) і вийде 2010 року у видавництва Crown Publishing Group.

У книзі планується розповісти про обставини ухвалення найважчих і найвідповідальніших рішень, таких як відправка військ до Афганістану й Іраку, а також про дії президента під час терактів 11 вересня, урагану "Катріна" і в інших критичних ситуаціях.

Також Буш пообіцяв включити в книгу і розповідь про кілька важливих особистих рішень, зокрема про те, як він вирішив кинути пити, як знайшов віру в бога і як вирішив стати президентом. Загалом у книзі буде розказано про 12 найважчих рішень.

Раніше про намір написати мемуари вже повідомила колишня перша леді США Лора Буш, нагадує Лента.ру. Дружина екс-президента розповість про незвичайних людей, яких вона зустріла, перш за все, впродовж вісьмох років, які вона провела в Білому домі. Очікується, що книга також вийде в 2010 році.