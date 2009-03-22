Водії мають сплачувати штрафи лише за квитанціями Держказначейства

Водії мають сплачувати штрафи лише за тими квитанціями, на яких зазначено розрахунковий рахунок Державного казначейства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це нагадав на брифінгу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО, звертаючись з таким проханням до всіх водіїв.

«Я просив би громадян, які одержують подібні квитанції (про сплату штрафу – УНІАН), звертати обов`язково увагу на реквізити. Ви можете сплачувати штрафи тільки на рахунок Державного казначейства і більше нікуди», - сказав міністр.

Він пояснив, що ці гроші «не йдуть ні на зарплати, ні на пенсії міліції, вони не йдуть на якесь заохочення державних службовців, вони мають надходити на рахунки Державного казначейства».

Водночас, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що міліція готова оперативно реагувати на факти махінацій, пов`язаних із зазначенням невірних розрахункових рахунків.

«У разі, якщо вам прийшов лист інакший, дайте, будь ласка, знати до МВС, ми із задоволенням перевіримо, хто стоїть за фіктивними рахунками, - запевнив міністр. – І, природно, кримінальну справу за фактами фінансового шахрайства буде порушено».

«Поки що у мене таких заяв, на жаль, немає, але готовий гарантувати на них реакцію у разі надходження скарг громадян», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.